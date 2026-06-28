التلفزيون الإيراني: استئناف الرحلات الجوية بين طهران ودبي بدءا من الاثنين

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، استئناف الرحلات الجوية بين طهران ودبي غدا الاثنين، وذلك بعد أسابيع على ضرب إيران بمسيّرات وصواريخ أهدافا في الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرب في الشرق الأوسط.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني ووسائل إعلام أخرى عن رامين كاشف آذر، المدير التنفيذي لشركة مدينة مطار الإمام الخميني في طهران، قوله "إن الترتيبات اللازمة قد اتُّخذت لإعادة فتح خط طهران–دبي في مطار الإمام الخميني".

وتعرّض مطار دبي مرارا لهجمات بوساطة مسيّرات خلال الحرب في الشرق الأوسط، ما دفع الشركة المشغلة إلى تعليق الرحلات في بعض الأحيان.

وردّت إيران على الهجمات الأمريكية–الإسرائيلية ضدها باستهداف دول في الخليج، مؤكدة ضرب أهداف أمريكية وليس بنى تحتية مدنية.

قبل الحرب، كان مطار دبي الأكثر ازدحاما في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، إلا أن الأعداد انخفضت بنسبة 66% على أساس سنوي خلال النزاع، وفق وكالة فرانس برس.

وتوقفت الحرب بهدنة أعلنت في أبريل، تشهد خروقا بين الحين والآخر، في ظل فترة تفاوض متّفق عليها بموجب مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمتد لستين يوما بهدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم.