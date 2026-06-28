أعلنت وزارة الداخلية القطرية مصرع مواطن أصيب بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية صباح اليوم، فيما أصيب آخر من جنسية عربية؛ وذلك بعد هجمات إيرانية جديدة على دول الخليج.

وقالت وزارة الداخلية القطرية، في بيان، إنه في إطار إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية والتي تضطلع بها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، تبيّن تأخر إحدى الوسائط البحرية وعلى متنها شخصان عن موعد عودتها المحدد، فباشرت الدوريات البحرية على الفور عمليات البحث عنها منذ مساء يوم السبت.

وأضافت: «في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، عثر فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على الوسيطة البحرية».

ولفتت إلى أن عمليات البحث أسفرت عن التأكد من مصرع مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما أُصيب مقيم من جنسية عربية، وقد جرى نقله لتلقي العلاج، وهو بحالة صحية مستقرة.

وتابعت الوزارة: «تتقدم وزارة الداخلية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ على المصاب بالشفاء العاجل».

وأكدت الداخلية القطرية، مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة.