مديرية العمل في الأقصر تبحث توفير فرص تشغيل حقيقية للخريجين مع اتحاد الشباب

استقبل محمود باسل مدير مديرية العمل في الأقصر، وفدًا من اتحاد شباب الأقصر؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل والتشغيل، ضمن خطة المديرية لتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة لسوق العمل بالمحافظة.

وقال باسل، إن اللقاء يأتي في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية، من أجل بناء كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.

وأوضح باسل، أن التعاون مع اتحاد شباب الأقصر يستهدف إطلاق برامج تدريبية متخصصة في المهن والحرف المطلوبة، وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب والخريجين، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتمكين الطاقات الشابة من قيادة المستقبل.

وأكد أن المديرية تعمل على تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية، وتكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية لبناء جيل قادر على العمل والإنتاج والمنافسة في مختلف المجالات.