حملة أمنية في 5 ولايات ألمانية على خلفية تحويلات مالية محظورة بملايين اليورو

شن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، بالتعاون مع الادعاء العام في دوسلدورف، حملة أمنية -صباح اليوم الثلاثاء- ضد "تنظيم إجرامي دولي" نشط في تحويل الأموال على نحو غير شرعي.

وأعلن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية اليوم أنه من المشتبه أن 27 متهما تتراوح أعمارهم بين 23 و61 عاما قاموا بتحويل أموال نقدية من ألمانيا إلى الخارج على نطاق واسع.

وبحسب البيانات، تم خلال الحملة تفتيش 60 منزلا وشركة في ولايات شمال الراين-ويستفاليا وهيسن وهامبورج وبرلين وبادن-فورتمبرج، كما تم تنفيذ ستة أوامر اعتقال.

ويشتبه في أن المتهمين كانوا يستخدمون في نشاطهم ما يعرف باسم نظام الحوالة، حيث يتم دفع الأموال النقدية في مكتب استلام في ألمانيا وتسديدها بعد ذلك في دولة أخرى.

وذكر المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية أنه "بهذه الطريقة تم تحويل ثروات مشتبه في أنها غير مشروعة بملايين اليورو بمنأى عن النظام البنكي الشرعي إلى دول أخرى".