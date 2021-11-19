كشف حسام غالي نجم الأهلي السابق عن كواليس سحب شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منه.

وقال غالي في تصريحات لقناة أون سبورت :" كنا نعاني في الدوري والزمالك متقدم علينا بفارق نقاط .. نخوض مباراة حرس الحدود بأمل الفوز للحاق بركب المنافسة .. حصلت على بطاقة صفراء ثم بطاقة ثانية لم تكن موفقة من حكم المباراة وتعرضت للطرد".

وأضاف :" شعرت بغضب شديد وقمت بالقاء الشارة كتعبير عن غضبي بسبب نتائج الفريق وموقفه في الدوري وبسبب قرار الحكم ولم يكن القرار له علاقة بإحترام شارة النادي الأهلي".

وأكمل توضيحه قائلًا :" توجهت لحافلة الفريق للعودة من الإسكندرية .. فوجئت بإتصال من أحد البرامج يطالبني بالرد على قرار سحب شارة كابتن الفريق مني .. توجهت بسؤال من صاحب القرار فالمدير الفني ومدير الكرة بجواري في حافلة الفريق ورفضت إجراء المداخلة".

وشدد غالي على أنه كان حزين بسبب القرار خاصة وأنه من بيته والذي يعرفه جيدًا والجميع بالنادي يعرفون فنيات وأخلاقيات حسام غالي.

وكشف غالي عن موقف رائع من زميله عماد متعب في تلك الواقعة قائلًا :" متعب هو من حمل شارة قائد الفريق وفقًا للقرار وفي أول تدريب لنا جمع اللاعبين وقال لهم :" تعليمات قائد الفريق من حسام غالي ولم يتغير أي شيء .. شارة القائد معي فقط من أجل أحترام قرارات مجلس الإدارة ولكن غالي هو قائد الأهلي".