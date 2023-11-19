محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد بالقطاعات تحسبا لسوء الأحوال الجوية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مسئولي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ، رؤساء المدن والقرى، بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتعامل العاجل مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس، والتنسيق مع الأجهزة المعنية خاصة شركات المرافق؛ للتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات قد تحدث على أعمدة الكهرباء والطرق وأية تأثيرات على محطات المياه وغيرها من المرافق.

ووجه المحافظ، بتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية؛ للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه، وتفعيل غرف العمليات والاطمئنان على جاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس.

وناشد المحافظ، المواطنين توخي الحذر حال تواجدهم خارج المنازل، والابتعاد عن أي مصادر وأماكن قد تشكل خطورة على أمنهم وسلامتهم.