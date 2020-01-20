القباج: أتعهد بكفالة أقصى الحقوق الممكنة لأصحاب المعاشات في إطار ما تسمح به الظروف والإمكانيات



قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة دورها انتهى بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لافتة إلى استعادته مرة أخرى بعد انتهاء مجلس الدولة من اتخاذ القرارات الواجبة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأحد، أن الوزارة انتهت من الجزء الخاص بها، ونقلت الملف إلى مجلس الدولة من أجل البت في الموضوع، متابعة: «المجلس سيفيدنا علمًا عن قريب، وسنأخذ ما فيه خير لصالح المواطن والدولة في آن واحد».

وأشارت إلى أن الملف يشمل أكثر من مؤسسة من أجل الخروج بقرار نهائي، موضحة أن «الحكم صدر لصالح وزارة التضامن الاجتماعي في عهد الوزيرة السابقة غادة والي، وليس هناك تشريع صريح بخصوص العلاوات الخمس حتى تاريخه».

وتعهدت بتولي كل سبل الحماية الاجتماعية لكفالة أقصى الحقوق الممكنة لأصحاب المعاشات، في إطار ما تسمح به الظروف والإمكانيات في مصر، مردفة: «أصحاب المعاشات فوق راسنا كشخص ووزارة وزملاء، ونسعى جاهدين لكفالة حقوقهم سواء الدعم النقدي والتأمين الصحي والتموين».