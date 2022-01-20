اتحاد الكرة: إجراء قرعة كأس مصر الموسم الجديد خلال كأس الأمم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، موعد اجراء قرعة كأس مصر للموسم الجديد، مؤكدًا أنه لم يتوقع نجاح بطولة كأس الرابطة في نسخته الأولى بهذا الشكل.

وقال حسين في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورت": "لم أكن أتوقع نجاح كأس الرابطة بهذه الدرجة، حماس شديد وعصبية جعلتنا نشعر أن الأندية تعتبرها بطولة قوية وأندية تلعب على البطولة، حتى الآن هي نجحت بشكل جيد".

وأضاف: "النسخة المقبلة ونظامها، ستكون على حسب التوقيتات الدولية، وستكون بخروج المغلوب من البداية".

وشدد: "ندرس كل مواعيد المسابقات بشكل جيد، ونعمل على ايجاد حلول بديلة في أزمة تعارض المواعيد مع بطولات الأندية المشاركة في إفريقيا".

وأوضح: "اتحاد الكرة لديه تصور كامل بشأن جميع المسابقات الخاصة بالأندية، وسوف يعلن قريبا موقف بطولة كأس مصر بالموسم الماضي".

واختتم: "خلال بطولة أمم إفريقيا سنجري قرعة كأس مصر الموسم الجديد".