عليا بهات تحصد جائزة صناع الترفيه الفخرية في حفل joy awards

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بدأ حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية، وسط حضور كبير من نجوم العالم، ويقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.

وحصدت الفنانة عليا بهات، جائزة صناع الترفيه الفخرية، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وتوجهت عليا بالشكر لهيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، والملك محمد بن سلمان.

وتضم قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.