القوات العراقية تشن حملة عسكرية موسعة شمال بغداد

بدأت القوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في منطقة الطارمية، شمال بغداد، بمتابعة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي وصل إلى منطقة الطارمية شمال العاصمة.

ووجه الكاظمي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، بضرورة مواصلة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية ضمن عمليات استباقية.

واجتمع الكاظمي، "بعدد من القادة الأمنيين، واستمع إلى إيجاز عن تطورات الوضع الأمني في المنطقة، واطلع على تفاصيل العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذ لملاحقة مضافات الإرهاب وتدميرها".

وفي هذا السياق، قال قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم، عن تفاصيل العملية الأمنية في شمال بغداد، إن قوة من قيادة عمليات بغداد متمثلة في لواء المشاة 59 بالفرقة السادسة تحركت بعد ورود معلومات استخبارية بخصوص موقع سيتم عقد اجتماع لعناصر تنظيم داعش الإرهابي فيه، وتمكنت من قتل خمسة من الإرهابيين منهم المسؤول العسكري والإداري العام لشمال بغداد".

وأضاف أنه "وبحسب معلومات استخبارية فإن الاجتماع كان هدفه التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وانتحارية داخل العاصمة".

بدوره، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تنفيذ طائرات من طراز "إف-16" 4 ضربات جوية شمال بغداد، وذلك لإسناد قيادة عمليات بغداد خلال عملياتها التي تنفذها في قضاء الطارمية شمال العاصمة.

من جانبه، أكد مدير الاستخبارات العسكرية العراقي، اللواء الركن فائز المعموري، مقتل 5 قياديين في تنظيم داعش الإرهابي في الطارمية، فيما نفى مصدر أمني عراقي الأنباء التي تحدثت عن سقوط طائرة خلال عملية الطارمية.