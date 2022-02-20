ماكرون يهاتف نظيره الروسى فى محاولة أخيرة لنزع فتيل الحرب فى أوكرانيا

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، محادثات هاتفية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين ، في محاولة دبلوماسية طارئة لتجنب الغزو الروسي لأوكرانيا ، حيث تتصاعد التوترات على الجبهة الشرقية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الرئاسة الفرنسية، فقد شدد الإليزيه على أن هذه المحادثة ، التى تأتى بعد أقل من أسبوعين من زيارة ماكرون لموسكو ، تشكل "آخر الجهود الممكنة والضرورية لتجنب نشوب صراع كبير في أوكرانيا حسبما أشارت المنصة الإخبارية لـ " صحيفة " لا تريبيون" الفرنسية.

يذكر أن الرئيس الفرنسي كان قد التقى مساء أمس السبت مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة سبل وقف التصعيد مع روسيا وتعزيز التوصل لحل دبلوماسي في شرق أوكرانيا، حيث تتزايد الحوادث المسلحة بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا، ولا سيما في ضواحي دونيتسك، بالقرب من خط المواجهة.

وأعلن المؤيدون لـ- الانفصاليين الروس أمس "التعبئة عامة" وأمروا بإجلاء المدنيين إلى روسيا المجاورة، فيما اعلنت منطقة روستوف الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، حالة الطوارئ للتعامل مع التدفق المحتمل للاجئين من المناطق الانفصالية.

وأكد الإليزيه، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يتحمل كل المخاطر للحفاظ على السلام في أوروبا، وسيتخذ كل المبادرات الضرورية، وأن الرئيس الأوكرانى أشار خلال لقائه بـ ماكرون إلى أنه لا يريد الرد على الاستفزازات على طول خط الاتصال وعهد إلى إيمانويل ماكرون بإبلاغ فلاديمير بوتين باستعداد أوكرانيا للحوار.

وقال مستشار رئاسي فرنسي إن "القيام بعمل عسكري روسي ضد أوكرانيا سيجلب الحرب إلى قلب أوروبا".. مشيرا إلى أنه فى حال نشوب صراع في أوكرانيا وحولها لن يكون هناك عندئذ أي خيار آخر ممكن سوى رد فعل قوي".

ومن جهته، نفى الكرملين أي نية لمهاجمة أوكرانيا المجاورة فى حين تتهم واشنطن وكييف موسكو بحشد 150 ألف جندي على الحدود الشرقية لأوكرانيا وتشترط موسكو" ضمانات لأمنها " لخفض التصعيد من بينها انسحاب أوروبا الشرقية من البنية الأساسية العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والتأكيد على أن أوكرانيا لن تنضم أبداً إلى الحلف الأطلسي وهى مطالب تعد غير مقبولة من قبل الدول الغربية.

وبحسب مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فإنه تم رصد نحو 1566 خرقا لـ وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة مما يعد رقما قياسيا هذا العام.

وكانت فرنسا قد دعت كافة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا وطلبت من المتواجدين منهم في المناطق الأكثر عرضة للخطر في شرق البلاد الابتعاد من هناك "من دون تأخير".

وجاء في توصيات الخارجية الفرنسية المحدثة أمس السبت "نوصي كل الرعايا الفرنسيين الذين لا ضرورة قصوى تتطلب بقاءهم في أوكرانيا مغادرة البلاد"، وأوضحت الخارجية أن أولئك المتواجدين في أقاليم خاركيف ولوهانسك ودونيتسك وفي منطقة دنيبرو مدعوون إلى مغادرة هذه المناطق من دون تأخير.

كما دعت ألمانيا رعاياها لمغادرة أوكرانيا "بصورة عاجلة" بسبب خطر اندلاع نزاع مسلح في هذا البلد، بحسب وزارة الخارجية الألمانية.

وقالت الوزارة في بيان "نحذر من أي سفر إلى أوكرانيا ونحض بصورة عاجلة الرعايا الألمان" الموجودين في أوكرانيا على مغادرة البلد بدون تأخير".

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" أنها ستوقف رحلاتها المنتظمة إلى مدينتي كييف وأوديسا في أوكرانيا بدءا من الغد الاثنين، فى حين أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" أنها ستبقي في الوقت الراهن على رحلاتها المنتظمة إلى أوكرانيا.