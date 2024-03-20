جنرال من عهد سوهارتو يفوز في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية

فاز برابوو سوبيانتو، وهو جنرال إندونيسي سابق، شكك خصومه في سجله الخاص بحقوق الإنسان، في الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا، وفقا للنتائج المعلنة اليوم الأربعاء.

وخلال الانتخابات التي أجريت يوم 14 فبراير، حصل سوبيانتو على 2ر96 مليون صوت، بنسبة 61ر58% من أصوات الناخبين، وحصل أنييس باسويدان، الحاكم السابق للعاصمة جاكرتا على 9ر24% من الأصوات في المركز الثاني، وحل جانجار برانوو في المركز الثالث بحصوله على 5ر16% من الأصوات.

وتعهد سوبيانتو (72 عاما) وهو وزير الدفاع الحالي وزوج ابنة الديكتاتور الراحل سوهارتو بتعزيز اقتصاد إندونيسيا وزيادة قوتها العسكرية.

وشهدت الفترة التي أعقبت الانتخابات احتجاجات محدودة في جاكرتا، حيث كانت هناك اتهامات بالتزوير والمحاباة. وعلى الرغم من الاضطرابات لم يتم تسجيل أعمال عنف. وتم نشر آلاف من عناصر الشرطة لحفظ النظام.

وقال كل من أنييس وجانجار إنهما سيطعنان في نتائج الانتخابات، ومن المتوقع أن يتقدما بدعوى قانونية للمحكمة الدستورية بزعم حدوث تزوير وشراء أصوات على نطاق واسع.