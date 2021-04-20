المملكة المتحدة تسجل 2524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت المملكة المتحدة 2524 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلاً عن تسجيل 33 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في الفترة ذاتها.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه بذلك يكون إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة وحتى الآن قد وصل إلى 127 ألفًا و307 وفيات.



وأشارت القناة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في البلاد قد تجاوز حاجز الـ 33 مليون شخص.



كان قد تم الإعلان أمس أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين اللازمتين من لقاح كورونا قد وصل إلى 10 ملايين شخص.