الرئيس الإيراني: المدارس والجامعات تفتح أبوابها في 5 سبتمبر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إن المدارس والجامعات ستفتح ابوابها في الخامس من سبتمبر المقبل، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر كل عام.

وأضاف روحاني صباح اليوم السبت في اجتماع للمركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا أن الوقت الآن ليس وقت نهاية المواجهة مع فيروس كورونا،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأوضح أن العالم ونظامه الصحي والعلاجي لم يحددا وقتا لنهاية المرض خاصة مع عدم وجود أي لقاح له حتى الآن ، وبالتالي لابد أن"نعد أنفسنا لمواجهة طويلة مع هذا الفيروس".

يشار إلى أن إيران تحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا حيث سجلت البلاد 200262 إصابة و9392 وفاة وفق آخر الاحصائيات.