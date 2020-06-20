 الرئيس الإيراني يدعو لضرورة الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإيراني يدعو لضرورة الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع كورونا

طهران - أ ش أ:
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 10:46 ص | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 10:46 ص

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، لضرورة الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع كورونا.

وقال روحاني -في اجتماع للمركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية- إنه" لا يوجد وقت محدد لنهاية فيروس كورونا"، مشددا على ضرورة الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع كورونا.

وأضاف: "لقد مرت أكثر من 4 أشهر والمواطنون في صراع مع فيروس كورونا، لقد مر 123 يوما منذ بداية ظهور الفيروس، وطوال هذه المدة كان المواطنون والسلطات الصحية وجميع المسؤولين في مواجهة ناجحة ضد انتشار الفيروس".

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