الادعاء العام الإيطالي يصدر الأوامر بإنزال المهاجرين من على متن سفينة الإنقاذ «أوبن آرمز»

أمر ممثلو الادعاء الإيطالي اليوم الثلاثاء، بالإنزال الفوري للمهاجرين على متن السفينة الإنقاذ "أوبن آرمز"، وهي سفينة خيرية إسبانية تقطعت بها السبل قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وأصدر مكتب المدعي العام في أجريجينتو الأمر بإنزال المهاجرين بعد أن صعد كبير ممثلي الادعاء، لويجي باتروناجيو، إلى سطح السفينة، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

تأتي هذه الأنباء بعد وقت قصير من تصريح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، في شريط فيديو على موقع فيسبوك قال فيه إنه يتوقع أن يصدر ممثلو الادعاء الامر بإخلاء السفينة من المهاجرين.

كما أمرت النيابة العامة بالحجز القضائي على السفينة "أوبن آرمز" بمجرد وصولها إلى الميناء، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية.