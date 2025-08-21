مساعدات سلوفينية تصل الأردن لإيصالها إلى غزة

أرسلت سلوفينيا مساعدات إنسانية إلى الأردن، تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة المحاصر.

وأفادت الحكومة السلوفينية في بيان، الأربعاء، أن المساعدات الإنسانية، التي جرى إرسالها عبر طائرة نقل عسكرية، وصلت إلى الأردن.

وأوضحت أن من المقرر إيصال المساعدات، التي تشمل مواد غذائية وبطانيات، إلى غزة عبر الأردن.

وشدد وزير الدفاع السلوفيني بوروت سايوفيتش، الذي أفرد البيان حيزا لتصريحاته، على ضرورة مساعدة الناس الذين يعيشون تحت ظروف الحرب.

وقال إن المساعدات، التي تم تجهيزها باستخدام موارد الجيش السلوفيني، ستُنقل على دفعات إلى الأردن، ثم تُرسل إلى غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.​​​​​​​

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و122 شهيدا، و156 ألفا و758 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصا، بينهم 112 طفلا.