 باكستان: هناك دول ترغب في اتفاقيات دفاعية مثل الموقعة مع السعودية - بوابة الشروق
السبت 20 سبتمبر 2025 8:23 م القاهرة
باكستان: هناك دول ترغب في اتفاقيات دفاعية مثل الموقعة مع السعودية

إسطنبول - الأناضول
نشر في: السبت 20 سبتمبر 2025 - 6:03 م | آخر تحديث: السبت 20 سبتمبر 2025 - 6:03 م

صرّح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، السبت، بأن ثمة دولا أبدت رغبة في إبرام اتفاقيات دفاعية مشابهة للاتفاق الموقّع بين إسلام آباد والرياض.

وبحسب صحيفة "داون" الباكستانية، قال دار في مؤتمر صحفي بلندن: "ما زال من المبكر الحديث عن التفاصيل، لكن بعض الدول تسعى إلى الدخول في مثل هذا النوع من الاتفاقيات"، دون تسمة بلد بعينه.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق مع السعودية لم يتم "في يوم واحد"، بل جاء نتيجة "أشهر من العمل المشترك".

وأضاف: "أعتقد أن الطرفين في غاية الرضا. لنكن صريحين: السعودية وقفت إلى جانبنا في أوقات عصيبة مثل فترة العقوبات، وكان دعمها بالغ الأهمية".

وفي 17 سبتمبر الجاري، وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك" في العاصمة الرياض، بهدف تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء محتمل.

