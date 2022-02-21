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المنوفية: حملة لرفع وإزالة الإشغالات في أشمون

مروة حماد
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 5:07 م | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 5:07 م

 

شن سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، حملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطرق وكذا الاعلانات المخالفة وغير المرخصة بشوارع وميادين أشمون.

وأسفرت الحملة عن رفع 30 حالة إزالة فورية وتحرير 10 محاضر إشغال طريق، وتم إخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذا للقانون وتحقيقا للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيرا لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ومن جانبه، أكد سرور على استمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع.

وشدد بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.

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