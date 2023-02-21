وزيرة الخارجية الألمانية تهدد إيران بعواقب بعد الحكم بإعدام مواطن ألماني - إيراني

هددت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، إيران بعواقب بعد الحكم الذي أصدرته محكمة إيرانية اليوم الثلاثاء، بإعدام مواطن ألماني من أصل إيراني.

كانت محكمة ثورية في العاصمة الإيرانية طهران حكمت في وقت سابق من اليوم بالإعدام على المواطن الألماني من أصل إيراني جمشيد شارمهد (67 عاما) حيث أدانته بالمسؤولية عن هجوم إرهابي، ضمن أمور أخرى، وفقا لما أعلنه اليوم موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية. وبحسب البيانات، يمكن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.

وخلال زيارتها الحالية لمنطقة بازارجيك التركية، قالت بيربوك اليوم، إن "إصدار حكم بالإعدام في إجراء لا يقوم على سيادة القانون، يتعارض مع كل قانون دولي"، ووصفت الخبر الوارد من إيران بأنه "صادم"، وقالت إنها تدين قرار المحكمة بأشد العبارات.

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: "نطالب إيران بإزالة أوجه القصور هذه في إجراء الاستئناف وتصويب الحكم والعدول عن عقوبة الإعدام".

وأضافت أن "فرض عقوبة الإعدام على السيد شارمهد سيؤدي إلى رد فعل ملحوظ".

ووصفت الوزيرة الألمانية حكم الإعدام بأنه "غير مقبول على الإطلاق" مشيرة إلى أن عقوبة الإعدام وحشية وغير آدمية ومذلة.

وتابعت بيربوك أن شارمهد لم يشهد محاكمة عادلة في أي وقت.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الرجل متهم بارتكاب عدة هجمات، من بينها هجوم تفجيري عام 2008 على مسجد في جنوب إيران، إلى جانب التجسس.

وأفادت بيانات المحكمة بأن المتهم قدم بصفته رئيسا لمجموعة معارضة للنظام الحالي وموالية للملكية معلومات حول مواقع صواريخ إيرانية لأجهزة استخبارات أجنبية.

وألقت المخابرات الإيرانية، القبض على شارمهد في دبي صيف عام 2020 - وتتحدث بعض المصادر عن حدوث عملية اختطاف- وقد تم سجنه في طهران منذ ذلك الحين.

وقبل ذلك عاش شارمهد في الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات عديدة.

ونفت عائلته وجماعات حقوقية غربية بشدة الاتهامات الموجهة إليه وطالبوا بالإفراج عنه.