إسكتلندا تطلب مساعدة برلين لاستجواب مسؤولين بجهاز «شتازي» الألماني

طلبت إسكتلندا من المدعين في برلين المساعدة في استجواب مسؤولين سابقين بجهاز الشرطة السرية في الجزء الشرقي من البلاد، والمعروف باسم "شتازي"، وذلك فيما يتعلق بحادث تفجير طائرة لوكيربي عام 1988.

وأكد مدعو المدينة الطلب عبر تويتر اليوم الخميس، قائلين إن الهدف كان "التأكد من أسباب" التفجير. ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأضاف مدعو الولاية في فرانكفورت على نهر أودر في شرق ألمانيا يوم الأربعاء، أنهم تلقوا طلبا مشابها للمساعدة في أن يتم استجواب خمسة من مسؤولي "شتازي" من جانب السلطات الاسكتلندية.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام إنه يتم استجواب الأشخاص كشهود وليسوا كمشتبه بهم في الهجوم.

كان تفجير طائرة بان أمريكان في رحلتها رقم 103 فوق لوكربي في 21 ديسمبر عام 1988، قد أسفر عن مقتل 270 شخصا، بينهم 11 من سكان البلدة.

وكان عبد الباسط المقرحي وهو ضابط مخابرات ليبي توفي عام 2012 ، هو الشخص الوحيد الذي أدين في التفجير.