قال المتحدث باسم الدفاع المدني التونسي معز تريعة، إن حادث تصادم قطارين في جنوب العاصمة أدى إلى إصابة 95 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف في وفيات، وفق تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووقع حادث تصادم القطارين بين مستودع جبل الجلود ومحطة الأرتال ببرشلونة.

يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعفى - في أكتوبر الماضي- مدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية آنذاك بلقاسم الطايع من منصبه، بعد حادث تصادم قطارين في منطقة "مقرين"، والذي خلّف 33 جريحا، علمًا بأنه لم يصدر تعليق رسمي عن الرئاسة التونسية بشأن الحادث حتى كتابة هذه السطور.