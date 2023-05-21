محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء ستاد المصري

قال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الدولة المصرية مسؤولة عن إقامة ستاد النادي المصري خلال 18 شهر، بالإضافة إلى إقامة فندق أيضًا للاعبين.

وأضاف الغضبان أن المحافظة سوف تسهم في بناء الاستاد بمبلغ 260 مليون جنية، وبالفعل تم دفع أول قسط بقيمة 50 مليون جنيه للشركة المسؤولة عن الإنشاءات.

وأشار المحافظ أن هناك تواصل مستمر مع كامل أبو علي رئيس المصري، موضحًا أن النادي المصري أمن قومى لبورسعيد وناشد الجماهير بالوقوف خلف النادى وعدم الإنسياق وراء الشائعات.

وكان محافظ بورسعيد قد تفقد صباح السبت، خلال جولة ميدانية سير أعمال إنشاء ستاد النادي المصري في موقعه الحالى، واستعرض مع مهندسى المشروع حجم الأعمال، حيث تستغرق الأعمال الخرسانية من 8 إلى 10 أشهر، من التجهيزات وسينتهى المشروع بالكامل خلال 18 شهرا.

وقال المحافظ خلال جولته بموقع الاستاد: "منذ أيام قليلة تواصلت مع مستر كامل أبو علي، فهناك تكامل بينى وبين رئيس المصري وذلك ردا على ما أثير من شائعات فى هذا الشأن مؤخرا ".

واختتم المحافظ موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على قرار سيادته فى دعم الرياضة واهتمامه ببناء استاد النادي المصري على نفقة الدولة .