رئيس مجلس النواب الليبي: خطاب السيسي جاء استجابة لندائنا بالتدخل

قال ‏رئيس مجلس النواب الليبي، إن «كلمة الرئيس المصري جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي».

وحسب ما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل، أضاف ‏رئيس مجلس النواب الليبي، أن «الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا تهدد الأمن القومي المصري».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، القوات المصطفة بالمنطقة الغربية العسكرية؛ لمتابعة مدى جاهزيتها واستعدادها.

وكان الرئيس قد صرح خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، بأن القوات جاهزة لتنفيذ أي مهام داخل حدود مصر أو خارجها، مؤكدًا أن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.