الداخلية: متابعة لأحوال الحجاج بالمدينة المنورة على مدار الـ24 ساعة

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قالت وزارة الداخلية، إن بعثة الحج تتابع أحوال حجاج القرعة بفنادق الإقامة بالمدينة المنورة لمعرفة احتياجاتهم أثناء فترة الإقامة؛ بهدف توفير أقصى درجات الراحة لهم على مدار اليوم، وقد أبدى الحجاج سعادتهم بهذا الاهتمام وبمستوى الخدمات المقدمة لهم، وسط حضور من عناصر الشرطة النسائية لمعاونة السيدات من الحجاج فى أداء مناسك الحج.

وواصلت بعثة حج القرعة على إقامة الندوات الدينية من خلال عدد من الأئمة والواعظات المرافقين للبعثة لتعريف الحجاج بالمناسك والرد على الأسئلة والإستفسارات وشرح المناسك.

وتحرص البعثة على متابعة الحالات المرضية من الحجاج وتلقيهم العلاج بالمستشفيات بالمدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ.