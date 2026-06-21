التمرد على رونالدو في المنتخب البرتغالي يتصاعد

تواصل الجدل داخل صفوف المنتخب البرتغالي بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها جواو نيفيز، والتي أكد خلالها أن كريستيانو رونالدو يُعامل كلاعب عادي داخل الفريق، ولا يجب منحه معاملة خاصة.

وانضم فرانشيسكو كونسيساو، جناح يوفنتوس، إلى نفس الخطاب داخل معسكر المنتخب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد، في تصريحات اعتبرها البعض امتدادًا لحالة النقاش الدائر حول دور النجم البرتغالي.

وقال كونسيساو، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: "أعتقد أن كريستيانو لا يُضاهى عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف، لكننا لا نشعر بضرورة أو التزام بتمرير الكرة إليه تحديدًا، فأنا أمررها دائمًا للاعب الأكثر تمركزًا أو الأفضل انطلاقًا. هو هنا للمساعدة مثل أي لاعب آخر".

وأضاف: "كريستيانو قدوة للجميع بسبب مسيرته الكبيرة، وشغفه ورغبته الدائمة في الفوز، فهو يتدرب وكأن كل حصة تدريبية هي الأخيرة له. وإذا كان قد حقق كل هذا النجاح وما زال يمتلك نفس الرغبة، فعلينا نحن أن نكون أكثر حماسًا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "هو لاعب مثل أي لاعب آخر داخل المنتخب، موجود للمساعدة، ونحن بحاجة إلى الجميع حتى يعمل الفريق بشكل جيد".