انطلاق امتحانات الثانوية في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد توافد طلاب وطالبات اليوم الأحد، لحضور امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026، لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط بنطاق مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين بنطاق حي العرب.

حرص عدد من الآباء والأمهات الحضور اطمأن على أولادهم.

وبحسب بيان إعلامي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 7428 طالبًا وطالبة، بواقع 1677 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و3835 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "العلوم"، و1916 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "الرياضيات"، وذلك من خلال 17 لجنة أساسية مؤمنة.



وأوضح محمود بدوي مدير تعليم بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، واللجنة الثلاثية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وحضور المراقبين والملاحظين، وانتظام سير اليوم التعليمى.