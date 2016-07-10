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سجلت تايلاند 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفيات ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و255 حالة توفي منها 58.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، قوله إن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من اليابان والسودان وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي.

وأضاف ويسانويوتين أن 3096 حالة تعافت تماما من المرض، بينما لايزال هناك 101 مريض يتلقون العلاج في المستشفى.

وتحتل تايلاند المرتبة الـ102 في العالم من حيث العدد الإجمالي للحالات.