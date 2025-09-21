السيسي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وكلية الخدمة المدنية السنغافورية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السنغافوري الرئيس وثارمان شانموجار أتنام، بقصر الاتحادية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وكلية الخدمة المدنية السنغافورية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات التدريب وبناء القدرات الحكومية.

وقعت الاتفاقية الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريستوفر راجاسام، المدير التنفيذي لكلية الخدمة المدنية السنغافورية.

وأكدت الدكتورة سلافه جويلي أن توقيع المذكرة يمثل خطوة محورية نحو تبادل الخبرات بين مصر وسنغافورة، مشيرةً إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم مسارات التطوير المؤسسي وإعداد الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وتعزيز دوره في قيادة التنمية المستدامة. وأضافت أن التعاون مع كلية الخدمة المدنية السنغافورية، كإحدى المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال، سيسهم في تبادل أفضل الممارسات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتدريب والتطوير.

وتفتح هذه المذكرة آفاقًا جديدة لدعم برامج التطوير المؤسسي والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، بما يعزز دور الأكاديمية الوطنية للتدريب كمنصة استراتيجية للتعليم التنفيذي والتدريب المتخصص.