الكرملين: روسيا تتوقع من ترامب بذل جهود لإيجاد إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا تتوقع من الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بذل جهود للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، في "قناة روسيا 1"، أن "الجانب الروسي سيواصل العمل من أجل إيجاد إمكانية للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف: "نعول على الولايات المتحدة والرئيس ترامب شخصيا لبذل الجهود للمساعدة في هذه المسألة".

وأوضح بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "مثله مثل ترامب تماما، لا يزال مهتما ومنفتحا على التوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا برمته".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن "خطط الغرب لمواصلة مواجهة روسيا، بكل الطرق، لن تسهم في التوصل إلى تسوية"، معتبرا أن "بريطانيا واحدة من الدول الرئيسية الداعمة للحرب".

وقال بيسكوف: "ربما تم إخبار الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، كثيرا في بريطانيا عن خططهم لمواصلة الضغط على روسيا، ومواصلة تشديد العقوبات غير القانونية ومواصلة مواجهة روسيا بكل الطرق".

وتابع بيسكوف: "ترامب كان للتو في المملكة المتحدة.. المملكة المتحدة هي أحد زعماء هذا المعسكر المؤيد للحرب".

وفي وقت سابق، أكد بيسكوف، إنشاء قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى وجود "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوض.