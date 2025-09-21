البرلمان العربي: تقديم السعودية دعما اقتصاديا إضافيا لليمن يعكس نهجها الإنساني

أشاد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بتقديم السعودية دعما اقتصاديا تنمويا إضافيا جديدا لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وذلك لمساندة الشعب اليمني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المبادرة تجسد النهج الإنساني الثابت للسعودية في دعم الشعب اليمني، وتعكس ما توليه المملكة من اهتمام ودعم ثابت لأمن واستقرار ووحدة اليمن ودعمها المستمر لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على مساندة الشعب اليمني في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.

وأكد رئيس البرلمان العربي على وقوف البرلمان العربي ودعمه التام إلى جانب كل الجهود المخلصة الرامية إلى دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبها في العيش بأمن وكرامة وازدهار.