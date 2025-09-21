طالبان: الاتفاق على إعادة قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان إلى الولايات المتحدة مستحيل

علق رئيس أركان الجيش في حركة طالبان فصيح الدين فطرت، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعي إدارته إلى استعادة السيطرة على قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، إن «الحركة لن تتنازل عن أي جزء من أراضي أفغانستان».

وأضاف: «نؤكد لأبناء وطننا أن شبرًا واحدًا من أرضنا ليس محل تفاوض، هذا أمر مستحيل وغير مقبول بتاتًا».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تسعى إلى استعادة السيطرة على قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان، في خطوة قد تُعيد إشعال الدور العسكري الأمريكي في البلد الذي انسحبت منه القوات الغربية بشكل فوضوي قبل 4 سنوات.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في 18 سبتمبر الجاري، أشار ترامب إلى أن إدارته بدأت التفاوض مع حركة طالبان بشأن عودة القوات الأمريكية إلى القاعدة الجوية الواقعة خارج العاصمة كابل.

وأضاف ترامب: «نريد استعادة قاعدة باجرام، لأنهم (طالبان) بحاجة إلى أشياء منّا. إنها تبعد ساعة فقط عن مواقع تصنيع الأسلحة النووية في الصين».

وتقع قاعدة باجرام على بعد 40 كيلومترا شمال كابول، وقد بُنيت في خمسينيات القرن الماضي على يد الاتحاد السوفيتي، قبل أن تتحول إلى أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان، خلال فترة التواجد الأمريكي التي استمرت 20 عامًا.

ورغم أن ترامب لم يوضح طبيعة ما تحتاجه طالبان من الولايات المتحدة، فإن تصريحاته كانت أول إقرار علني بإمكانية استعادة واشنطن لأصولها العسكرية التي استولت عليها طالبان بعد الانسحاب.

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن مسئولين أمريكيين يجرون بالفعل مباحثات مع طالبان بشأن استخدام قاعدة باجرام كنقطة انطلاق لعمليات مكافحة الإرهاب.