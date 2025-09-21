قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة، إخلاء سبيل المتهمين الثالث والرابع في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات.

وطلب المحامي يوسف عوف دفاع المتهمين الثالث والرابع خلال التحقيقات، إخلاء سبيل موكليه استنادًا إلى انتفاء صلتهما بالواقعة، موضحًا أنهما تعاملا مع الإسورة على أنها قطعة ذهبية بغرض التجارة، وبشكل علني موثق بكاميرات المراقبة.

وأضاف عوف، أن موكليه لم يكونا على علم بالقيمة الأثرية للأسورة وقاما بشرائها بمقابل مادي طبيعي بعد وزنها، ودخلت سوق الذهب كأي قطعة عادية بعد كسر الفص الذي كان يميزها.

كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة تجديد حبس أخصائية الترميم والمتهم الثاني 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بسرقة الإسورة الأثرية من داخل المتحف المصري.

وفي وقت سابق كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من كشف ملابسات واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، عقب بلاغ رسمي من وكيل المتحف وأخصائي ترميم بتاريخ 13 من الشهر الجاري.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة 4 أشخاص بينهم أخصائية ترميم تعمل بالمتحف المصري، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتورطين والمبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة.