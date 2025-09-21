العثور على جثة موظف بالمعاش في حالة تعفن بدمنهور

عثر الأهالي على جثة موظف بالمعاش في حالة تعفن، بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بشارع الزهور بمدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور يفيد ببلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالطابق العلوي.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "أحمد الفنياني"، موظف بالمعاش، في حالة تحلل رمي.

وأوضح شهود العيان أن المتوفى كان يقيم بمفرده في الشقة بعد وفاة زوجته وزواج أبنائه، مشيرين إلى أنهم لم يشاهدوه منذ عدة أيام حتى انبعثت الرائحة الكريهة، فسارعوا بإبلاغ النجدة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة. وبالكشف الطبي تبين أن الوفاة طبيعية.

وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.