كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، سر التخلص من الكتاكيت، مرجعا الأمر نقص الأعلاف بالسوق.

أضاف عبد العزيز السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنّ ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أدى لتفاقم أزمة الدواجن.

طالب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، بضرورة الإفراج عن الأعلاف المتواجدة بالموانئ، مشيرا إلى أهمية التبادل السلعي بين الدول الصديقة في ظل الأزمات العالمية.

أردف عبد العزيز السيد، أن مصر تستورد كميات كبيرة من الصويا الشهرية، لكن توجد أزمة عالمية تؤثر على جميع الدول، لافتا إلى أن السعر الحقيقي لطن الصويا قبل الأزمة 13 ألف جنيه.

تابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، أن مصر تستهلك مليون طن ذرة شهريا، ومن حوالي 400 إلى 500 ألف طن صويا، لافتا إلى أنه يجب توفير تلك الكميات خلال هذا الشهر للقضاء على الأزمة الحالية.

أشار عبد العزيز السيد، إلى أن أسعار الأعلاف ما زالت مرتفعة ووصل سعر طن العلف إلى 15 ألف جنيه، موضحا أن بعض مصانع الأعلاف أغلقت أبوابها أمام المربين ما اضطرهم إلى إعدام كميات ليست بكبيرة.

اختتم رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، بالإشارة إلى أن أزمة الأعلاق تفاقمت بالفعل لكن ثمّة تحركات حثيثة لسد الفجوة بين استهلاك الأعلاف والكميات المتواجدة، مؤكدا أن خروج أعداد كبيرة من مربي الدواجن عن السوق يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة.