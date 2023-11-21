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طارق الخولي: مصر سترد بحسم على أي مخطط لتهجير الفلسطينيين

طارق الخولي عضو مجلس النواب
طارق الخولي عضو مجلس النواب
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 3:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 3:01 م

قال النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر سيكون لها رد حاسم لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين.

وغرّد عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «في الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء.. مصر سيكون لها ردًا حاسمًا لحماية الأمن القومي المصري في مواجهة التمادي في مخطط تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء».

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام النواب خلال جلسة وُصفت بالتاريخية للرد على 16 طلب إحاطة بخصوص إجراءات الحكومة للتعامل مع مخطط تهجير الفلسطينيين.


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