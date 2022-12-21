 سوريا: عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 ديسمبر الجاري - بوابة الشروق
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سوريا: عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 ديسمبر الجاري

الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 3:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 3:06 م

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 ديسمبر 2022 .

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم أن المرسوم يشمل العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950".

وأوضحت أن هذا العفو لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

وبحسب المرسوم يُستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى.

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