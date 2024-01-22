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طالب قائد القوة الجوية العراقية الفريق شهاب جاهد اليوم الاثنين، قوات قاعدة "عين الأسد" الجوية، بالتأهب والاستعداد على مدار الساعة.

وقال الفريق شهاب جاهد - في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز عربية"- "أكدنا لضباطنا أن يكونوا على يقظة وجاهزية للاستعداد القتالي على مدار الـ 24 ساعة".

وبدوره.. أكد نائب قائد القوات البرية العراقية اللواء جبار نعيمة وجود تعاون وتنسيق فيما يتعلق بالاستعداد لتنفيذ مهامهم والتصدي لأي عمل عدائي ضد قاعدة "عين الأسد" الجوية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أمس الأول السبت، إصابة جندي عراقي جراء إطلاق العديد من الصواريخ الباليستية من قبل مسلحين في غرب العراق مستهدفين قاعدة عين الأسد الجوية.

وطالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأول السبت، بوضع جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي، وذلك بعد التوتر الذي أثارته الضربات الأمريكية ضد فصائل عراقية.