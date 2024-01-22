مدير تعليم الشرقية لـ الشروق: إحباط محاولة طالبة تسريب امتحان الإنجليزي في ديرب نجم

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، تحرير محضر لطالبة في الشهادة الإعدادية حاولت تسريب امتحان الشهادة الإعدادية في مادة اللغة الإنجليزية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في تصريحات خاصة لجريدة "الشروق"، أنه تم تحرير المحضر للطالبة المخالفة وإحالتها للتحقيق بتهمة تصوير ورقة الأسئلة بالهاتف المحمول أثناء انعقاد امتحاناتها في مادة اللغة الإنجليزية داخل مدرستها في مركز ومدينة ديرب نجم.

وأشار وكيل التعليم، إلى رصد محاولة الغش عقب تصوير الطالبة المخالفة ورقة أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية بالهاتف المحمول في لجنتها الامتحانية في ديرب نجم، وضبط الطالبة وإحباط محاولتها وتحرير المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024 بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت الخميس 18 يناير 2024 في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

وتستمر حتى يوم الخميس 25 يناير 2024 في مادة الدراسات الاجتماعية، يبلغ 141 ألفا و502 طالب وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية، على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.