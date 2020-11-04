صحة المنيا تستأنف أعمال مبادرة الكشف عن الأنيميا لطلاب المدارس

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا استئناف العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جرى استئناف مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس، بالتنسيق مع التأمين الصحي، ومديرية التربية والتعليم، لافتاً إلى فحص 31 ألفًا و218 من تلاميذ المدارس الابتدائية منذ استئناف المبادرة.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، فحص 477 ألفًا و808 من تلاميذ المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا منذ بداية المبادرة، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة والتي تتضمن قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

وأضاف أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويله إلى المستشفى للعلاج، كما يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة.