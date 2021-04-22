مجلس النواب يستأنف جلساته لأخذ الرأي النهائي في عدد من مشروعات القوانين الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام، حيث سيتم أخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين، بالإضافة إلى حضور عدد من الوزراء لتقديم بيانات عن خِطَّة عمل وزراتهم.

فمن المقرر أن تشهد جِلسة الأحد أخذ الرأي النهائي على مشروعي قوانين، "تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018".

كما ستشهد الجِلسة إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، كما ستلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

وسيناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و24/12/2020.

ويواصل المجلس، يوم الإثنين، جلساته بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، واستمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

وفي جلسة يوم الثلاثاء، سيقدم وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير أمام مجلس النواب، خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.