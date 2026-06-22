حارس مرمى إيران أفضل لاعب في مواجهة بلجيكا بكأس العالم

حصل علي رضا بيرانفاند، حارس مرمى منتخب إيران، على جائزة رجل المباراة، خلال مواجهة بلجيكا، والتي جمعت المنتخبين مساء الأحد، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وتعادل المنتخب الإيراني مع نظيره البلجيكي بدون أهداف في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد، على ملعب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

وقدم علي رضا أداءً مميزًا للغاية، وتصدى لـ7 كرات من لاعبي منتخب بلجيكا، جميعهم من داخل منطقة الجزاء.

وسجل مهدي طارمي هدفًا لصالح منتخب إيران في الدقيقة 25 من عمر المباراة ألغاه الحكم بسبب وجود تسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وتجمع المباراة الثانية في المجموعة السابعة بين المنتخب الوطني المصري ونظيره منتخب نيوزيلندا في الرابعة فجر اليوم، الإثنين، في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة يلعب المنتخب الإيراني أمام المنتخب الوطني المصري في السادسة من صباح السبت المقبل، على ملعب سياتل، فيما تلعب بلجيكا ضد نيوزيلندا في نفس التوقيت.