النصر يستعيد نجمه قبل نهائي السوبر

تأكدت جاهزية الدولي الفرنسي كينسجلي كومان، لاعب فريق النصر، للمشاركة في نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي، السبت، على الملعب الرئيس في هونج كونج، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

يأتي ذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الاتحاد بنصف النهائي والتي انتهت بفوز النصر 2-1.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني للنصر بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس يواصل تحضيراته للنهائي وسط حالة من السرية، حيث رفض المدرب الكشف عن هوية اللاعب الذي سيعوض غياب السنغالي ساديو ماني، الموقوف بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة الاتحاد.

واكتفى جيسوس في تدريبات الفريق الأخيرة بجمل تكتيكية خفيفة وتدريبات بدنية بسيطة، لتجنب إرهاق اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة.