قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استقرارًا في الطقس لمدة أسبوع قادم، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن البلاد تنعم خلال تلك الفترة بأجواء شبه خريفية، لافتًا إلى أن العظمى على القاهرة تسجل 32 درجة.

ونوه أن نسب الرطوبة العامل الرئيسي في زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة نهارًا، متوقعًا أن يشهد النصف الأول من فصل الخريف ارتفاعات طفيفة ومؤقتة في درجات الحرارة.

وأكد في الوقت نفسه، أن الأجواء خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر معتدلة، موضحًا أن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة تتراوح ما بين 22 إلى 23 درجة.