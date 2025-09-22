استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني

تشهد عدة مطارات أوروبية اضطرابات متواصلة، اليوم الاثنين، عقب هجوم إلكتروني وقع مساء الجمعة الماضية، وكان مطار العاصمة الألمانية من بين أكثر المطارات المتضررة من الهجوم.

وقال متحدث باسم مطار برلين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المطار يستعد لاستقبال نحو 95 ألف مسافر، وهو رقم يتجاوز المعدل المعتاد الذي يتراوح بين 75 و85 ألفا في يوم الاثنين، مشيرا إلى أن عودة آلاف المشاركين في الماراثون الذي استضافته العاصمة الألمانية أمس الأحد تضيف مزيدا من الضغوط على التشغيل.

ولا تزال مطارات أوروبية كبرى، من بينها دبلن وبروكسل ولندن هيثرو، تواجه اضطرابات مستمرة بعد أيام من الهجوم.

وفي بروكسل طلب المطار من شركات الطيران إلغاء نصف رحلات المغادرة المقررة اليوم الاثنين، بينما نُصح الركاب بالوصول إلى المطار قبل الإقلاع بساعتين إلى ثلاث ساعات.

أما في مطار هيثرو، فقد عمل الموظفون أمس الأحد على إعادة العمليات إلى طبيعتها، حيث من المتوقع تسيير "الغالبية العظمى من الرحلات" الآن في موعدها، رغم استمرار مشكلات تسجيل الوصول حتى عقب ظهر أمس. وفي دبلن، أُلغيت 13 رحلة بحلول ظهر الأحد، مع استمرار معالجة الأعطال التقنية.

من جهته، دعا مطار برلين المسافرين إلى إتمام إجراءات تسجيل الوصول عبر الإنترنت واستخدام الأكشاك الذاتية لتسليم الأمتعة كلما أمكن.

وتعود هذه الاضطرابات إلى هجوم إلكتروني استهدف مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات "كولينز إيروسبيس" مساء الجمعة الماضية، بحسب ما أكدته الشركة لـ(د ب أ). ولا تزال دوافع الهجوم مجهولة.

وذكرت الهيئة الأوروبية لإدارة الحركة الجوية "يوروكونترول" أن مطارات برلين وبروكسل ودبلن وهيثرو واجهت مشكلات في الخدمات الأرضية، بينما لم تتأثر بالهجوم مطارات ألمانية رئيسية أخرى.