السفير ماجد عبد الفتاح: نبذل كل الجهود للازمة لضم فلسطين إلى الأمم المتحدة

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة لدول العربية بالأمم المتحدة، إن الدول العربية تبذل كل الجهود اللازمة لضم فلسطين إلى الأمم المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الجهد الدبلوماسي يبذل على مراحل، وبفاعلية وقدرة كبيرة من العالم العربي والقوى الداعمة، متوقعًا أن تأتي النتائج تباعًا على حسب تطور عملية التفاوض.

وأشار إلى أن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين سيرتفع إلى 165، وهو ما يساعد على اتخاذ إجراءات إضافية للدفع نحو وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف أي إجراءات لضم الضفة الغربية.

وأكد أن إسرائيل تعيش في عزلة دولية كاملة، بدليل التخوفات الأمريكية من مجرد حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لجلسة حل الدولتين وزيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين.

وفي سياق متصل، نوه أن النظام متعدد الأطراف يمر بمرحلة دقيقة، لافتًا إلى أن مجلس الأمن عاجز عن اتخاذ قرارات حاسمة في قضايا السلم والأمن نتيجة للصراعات الجيوسياسية القائمة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، أمس الأحد، وهي خطوة تزامنت مع اعترافات مماثلة من كندا وأستراليا والبرتغال.

وبهذا، أصبحت بريطانيا ثالث دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى تعترف بدولة فلسطينية، بعد كندا وأستراليا.

وجاءت هذه الخطوة قبل يوم من مؤتمر يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، حيث من المتوقع أن تعلن عدة دول، بقيادة فرنسا، اعترافها بفلسطين.