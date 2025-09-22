وصف السفير حسام زملط، سفير دولة فلسطين في بريطانيا، الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية بأنه «نقطة تحول حقيقية»، مؤكدا أن «القطار انطلق ولن يعود، بالرغم من ردة فعل وسخافات إسرائيل».

وقال خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية « «MBC مصر» إن المسار في بدايته والطريق «لا يزال طويلا»، مشيرا إلى الاعتراف البريطاني يأتي في توقيت بالغ الأهمية.

وتابع: «يجب أن نتذكر أن هذه الخطوات اتُخذت في خضم حرب إبادة، ودماء أطفالنا ونسائنا وأهلنا، ودمار شامل، وعملية إزالة حقيقية».

وشدد أن «قطار» الاعتراف بفلسطين يجب أن يكمل رحلته لتحقيق الهدف الأسمى، من خلال إنهاء «الإبادة ووقفها فورًا، ومحاسبة كل القتلة، وإنهاء الاستعمار الصهيوني».

ووجه رسالة إلى الشعبين المصري والعربي، قائلا: «بأحبتنا في مصر الحبيبة وأشقائنا العرب سينتهي هذا الاحتلال»، مؤكدا أن «المصري والفلسطيني دم وتاريخ مشترك».

وأعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، الأحد، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر : «اليوم، ولإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين، اعترفت المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين».