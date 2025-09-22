ماكرون خلال انطلاق مؤتمر حل الدولتين: حان وقت السلام ووقف الحرب والقصف على غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته خلال انطلاق مؤتمر "حل الدولتين": "نحن هنا لأن الوقت قد حان للإفراج عن 48 محتجزاً لدى حماس، ولوقف الحرب والقصف على غزة ووقف المجازر، حان وقت السلام، لأننا على وشك أن نفقد القدرة على تحقيقه"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "وعْد الدولة العربية لا يزال حتى اليوم غير مكتمل، منذ ذلك الحين، سار الإسرائيليون والفلسطينيون في طريق بين الأمل واليأس، لكن الحقيقة أننا نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا في تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الاثنين، برئاسة سعودية- فرنسية، وبمشاركة العشرات من زعماء العالم، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ويعقد المؤتمر عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 79/81، والذي دعا إلى جمع الدول الأعضاء والمراقبين تحت سقف واحد، لدفع مسار السلام الفلسطيني الإسرائيلي قدماً، ويشهد حضوراً دولياً واسعاً يشمل قادة ورؤساء حكومات ووزراء خارجية من مختلف القارات.

ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية: أولها إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وتأمين ما يُعرف بـ "اليوم التالي"، بما يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية، بحسب موقع الشرق الاخباري.

ويتمثل المحور الثاني في تمكين دولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة اقتصادياً، لتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن وإنهاء الصراع المستمر منذ عقود، وأما المحور الثالث فيسعى لتفعيل إعلان نيويورك والقرارات الدولية ذات الصلة، ووضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.