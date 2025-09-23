رئيس البرازيل يطالب بتمكين السلطة الفلسطينية: ما يحدث في غزة محاولة للقضاء على فرص قيام دولة فلسطين



قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن طغيان حق النقض "الفيتو" (بمجلس الأمن) يقوّض أساس وجود الأمم المتحدة.

وأضاف خلال مؤتمر "حل الدولتين": "كيف يمكننا الحديث عن الحكومة من دون تمكين السلطة الفلسطينية.. الحق في الدفاع عن النفس لا يسمح بالقتل العشوائي للمدنيين، ما من شيء يبرر قتل وتشويه الآلاف من الأطفال الفلسطينيين"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وتابع: "أكثر من نصف الفلسطينيين يفتقرون إلى الغذاء، ما يحدث في غزة ليس مجرد إبادة للشعب الفلسطيني، ولكن أيضاً محاولة للقضاء على أي فرصة لقيام دولة".