 رئيس البرازيل يطالب بتمكين السلطة الفلسطينية: ما يحدث في غزة محاولة للقضاء على فرص قيام دولة فلسطين - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:00 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

رئيس البرازيل يطالب بتمكين السلطة الفلسطينية: ما يحدث في غزة محاولة للقضاء على فرص قيام دولة فلسطين

وكالات
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 11:48 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 11:48 م


قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن طغيان حق النقض "الفيتو" (بمجلس الأمن) يقوّض أساس وجود الأمم المتحدة.

وأضاف خلال مؤتمر "حل الدولتين": "كيف يمكننا الحديث عن الحكومة من دون تمكين السلطة الفلسطينية.. الحق في الدفاع عن النفس لا يسمح بالقتل العشوائي للمدنيين، ما من شيء يبرر قتل وتشويه الآلاف من الأطفال الفلسطينيين"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وتابع: "أكثر من نصف الفلسطينيين يفتقرون إلى الغذاء، ما يحدث في غزة ليس مجرد إبادة للشعب الفلسطيني، ولكن أيضاً محاولة للقضاء على أي فرصة لقيام دولة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك