دبي تدخل موسوعة جينيس نافورة بالعالم

دشنت دبي الإماراتية، اليوم الخميس، عروض أكبر نافورة في العالم.

ووسط حضور جماهيري ضخم انطلقت عروض النافورة بجزيرة النخلة لتشكل أطيافا مبهرة بالماء والألوان صاحبتها عروض كبرى للألعاب النارية.

وعلى أنغام وألحان مجموعة من الأغاني الشهيرة انطلقت المياه نحو السحاب، وسط صيحات الحضور الذين لوحوا برايات موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تعبيرا عن تسجيل النافورة الجديدة في الموسوعة باعتبارها الأعلى في العالم.

وتنوعت الموسيقى التي تهادت عليها أطياف الماء ما بين الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية، متخذة من مبنى فندق أتلاتنس الشهير خلفية لافتة لها.

ويستمر كل عرض للنافورة لمدة 3 دقائق ، ثم يعاد كل 30 دقيقة، حيث تطلق مضخة خارقة الماء إلى علو 105 أمتار فوق مساحة تمتد على 14 ألف قدم مربع، تشع بالنور مع أكثر من 3 آلاف مصباح.

وحرصت إدارة الموقع على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة ، خصوصا ارتداء الزوار للكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي والأسطح.